الامارات | أشعل حريقا في المطعم احتجاجا على كثرة الزبائن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ممثلو الادعاء الفيدراليون إن رجلاً يعمل في مطعم شهير أشعل حريقًا كبيرا في حاوية قمامة بسبب كثافة الزبائن القادمين إلى المطعم خلال ورديته يوم الأحد العام الماضي.

وتسبب عمل جوشوا داريل ماكجريجور بهروب حشد كبير من زبائن المطعم في سافانا، جورجيا، بعدما قام بإشعال قطعة من الورق المقوى وإلقائها في حاوية قمامة، والتي كانت تحتوي على المزيد من قطع الورق المقوى، وفقًا لوثائق المحكمة.

وقالت وثائق المحكمة إن ماكجريجور، البالغ من العمر 34 عامًا الآن، كان "محبطًا لأن خدمة السيارات كانت مزدحمة للغاية". وبعدما تأكد من اشتعال النار، عاد إلى الداخل ثم رجع لتصوير الحريق وهو يكبر، مما تسبب في مغادرة السيارات المصطفة في خدمة السيارات، بما في ذلك الزبائن الذين لم يتلقوا طعامهم أبدًا، وفقًا للمدعين.

وحُكم على ماكجريجور بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إقراره بالذنب في إشعال حريق، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من جورجيا في 31 يوليو. وقال بيان للشرطة أنه لم يكن هناك شك في أن ماكجريجور تسبب في الحريق، حيث شوهد وهو يبدأ الحريق في لقطات مراقبة، وفقًا لاتفاقية إقراره بالذنب.

وقال المدعون إنه كان يتدرب في ذلك الوقت ليكون مديرًا ونشر لاحقًا لقطات للحريق على فيسبوك.

وقال محامي الدفاع عن ماكجريجور، ويليام جوزيف تيرنر، لصحيفة ماكلاتشي نيوز "جوش رجل طيب ارتكب خطأ، وسيتجاوز هذا". وقال المدعون إن إدارة إطفاء سافانا أطفأت الحريق وألقي القبض على ماكجريجور من قبل الشرطة. وأمره الادعاء بدفع تعويض عن الممتلكات التي تضررت من النيران كجزء من عقوبته، ولم يحدد مبلغ التعويض. وقال الادعاء إن حكم ماكجريجور سيتبعه ثلاث سنوات من الإفراج المشروط. وقالت المدعية الأمريكية جيل شتاينبرج في بيان: "إشعال حريق عمدًا في محاولة لإغلاق أو إتلاف ممتلكات شخص آخر أمر لا يُغتفر". "سيكون لدى جوشوا ماكجريجور وقت كافٍ للتفكير في خيارات العمل بعد السجن".