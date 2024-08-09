حظوظ مضاعفة وأموال.. خبيرة تزف بشرى سارة للأبراج في 10 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة الأبراج والتاروت إيمان خير أن بوابة الأسد الطاقية سوف تندمج مع نجم السعد الأكبر والأصغر بزاوية فلكية تسمى " زاوية المال والحظ" بداية من 7 إلى 10 أغسطس 2024.

وقالت في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن هذا الاندماج سيؤدي إلى جذب طاقة المال والسعادة والرزق والوفرة المالية والخير لجميع الأبراج الفلكية، وبعضهم سوف يحصل على مبلغ مالي كبير جدا.

وأضافت خبيرة الأبراج أن تراجع كوكب عطارد فى برج العذراء قد يسبب بعض المشكلات والمشاحنات، لذا من الأفضل إخراج الصدقات.

وأوضحت إيمان أن الأبراج الأكثر استفادة من هذه الطاقة هما: الأسد والميزان والعذراء والقوس والدلو.

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