3 فناجين قهوة يوميا تحميك من مرض خطيريهدد قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

اكتشف باحثون صينيون وجود علاقة قوية بين تناول القهوة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

أظهرت الدراسة التي نُشرت في مجلة علم الغدد الصماء والأيض السريري، وأجريت على أكثر من نصف مليون شخص أن تناول ثلاثة فناجين من القهوة يوميا، أي ما يعادل حوالي 200-300 ملليجرام من الكافيين، يُسهم في حماية القلب والأوعية الدموية.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة تشاوفو كي، الحاصل على دكتوراة في الطب من قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بكلية الطب في جامعة سوتشو في الصين: "إن تناول ثلاثة فناجين من القهوة أو 200-300 ملج من الكافيين يوميا يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب الاستقلابية لدى الأفراد، الذين لا يعانون من أمراض القلب الاستقلابية".

وأفادت الدراسة أن تناول كمية معتدلة من القهوة أو الكافيين قد يكون له تأثير وقائي ضد أمراض القلب والأوعية الدموية.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون ما يعادل 3 فناجين من القهوة يوميًا، أو حوالي 200-300 ملليجرام من الكافيين، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بغير المدخنين أو أولئك الذين يتناولون كميات أقل من الكافيين.

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