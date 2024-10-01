الامارات | «دبي للثقافة» تسلّط الضوء على روائع الزخرفة والتذهيب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) سلسلة من ورش العمل والتجارب الفنية الملهمة، على مدار الشهر الجاري، من خلال مشروع «دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب»، الهادف إلى دعم وتشجيع أصحاب المواهب الروّاد والناشئة على اكتشاف روائع الخط العربي وفنون الزخرفة، وهو ما ينسجم مع التزامات الهيئة ومسؤولياتها الرامية إلى إثراء الإبداع في دبي، وصون وحفظ هذا الفن، وتعزيز حضوره على الساحة.

ويستهدف المشروع الذي يندرج تحت مظلة «بينالي دبي للخط»، الناشئة من عمر 13 سنة فما فوق وطلبة المدارس والجامعات والمهتمين بالخط العربي وهواة هذا الفن، وسيشهد نحو 16 ورشة تدريبية متخصصة في خطوط الثلث والنسخ والديواني الجلي والرقعة وخط الإجازة، والتي تتيح للمشاركين وروّاد مركز الجليلة لثقافة الطفل إمكانية تعلم طرق ضبط كتابة وربط الحروف، ورسم وتنسيق التكوينات. بينما تمنحهم دورة «الزخرفة والتذهيب» فرصة التعرف إلى مبادئ الزخرفة وأسسها وخاماتها المبتكرة، وطرق التلوين وتوزيع مفردات الزخرفة. كما يستضيف متحف الاتحاد في الثامن من الشهر الجاري، محاضرة تحت عنوان «فن الخط العربي، بلاغة الرمز وأيقونة التشكيل» التي تنظمها «دبي للثقافة» خصيصاً لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي. وتهدف المحاضرة التي سيشرف عليها الفنان والباحث وخبير اللغة العربية زيد أحمد أمين الأعظمي، إلى تعريف موظفي «إقامة دبي» إلى أنواع الخط العربي وخصائصه وفلسفته وجمالياته، وكيفية إعداد القصبات والأقلام والأحبار.

كما سيتعرف المشاركون إلى أساسيات الخط العربي وتقنيات الزخرفة والتذهيب، إلى جانب أبعاد تأثيره على تطوير الفن على مستوى العالم، ودوره في الارتقاء بالذائقة البصرية والفنية.

. 16 ورشة تدريبية متخصصة يضمها المشروع.