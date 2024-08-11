7 فواكه تخلصك من انتفاخ البطن.. تناولها بانتظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في فلوريدا جوزيف سلهب أنه يمكن التخلص من انتفاخ البطن من خلال تناول بعض الفواكه مثل: التوت الأزرق، والتمر، والتين، والكيوي، والجوافة، والبابايا، والأناناس.

وأشار الدكتور سلهب إلى دراسة أجريت عام 2022 وجدت أن فيتامين سي يزيد من مستويات بكتيريا البيفيدوباكتيريوم (Bifidobacterium)، ما قد يسهم في استعادة التوازن الطبيعي للبكتيريا المعوية، وتقليل نوبات الإسهال، والحماية من البكتيريا غير المرغوب بها، وهضم الطعام، وامتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

ومن المعروف أن بكتيريا الأمعاء تساعد على هضم الألياف وامتصاص العناصر الغذائية وتعزيز المناعة.

وتتمثل إحدى طرق تحسين صحة الأمعاء في تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مع فيتامين سي، وهذا يزيد من بكتيريا الأمعاء الجيدة لصحة الجهاز الهضمي المثلى.

لذا ينصح المصابين بمتلازمة القولون العصبي اختبار تحملهم لهذه الأطعمة السبعة ببطء لأن الفركتوز الموجود في الفاكهة يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض القولون العصبي.

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