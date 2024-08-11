دون أدوية.. مكون غذائي يُنشط الكلى ويحميها من الحصوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثيرون من مشكلات صحية مزعجة في الكلى، ما يدفعهم إلى البحث عن حلول طبيعية فعالة.

وفي هذا الصدد، هناك مكون غذائي يمكن إضافته للسلطات والأطباق صديق للكلى، حيث يعمل على تنشيطها وتقويتها بشكل طبيعي، وهو "الليمون"، وفقا لموقعي "indiatimes".

كيف يساهم الليمون في صحة الكلى؟

مدر للبول فعال

يعمل الليمون على زيادة إنتاج البول، ما يُسهم في طرد السموم والفضلات من الجسم بشكل أكثر فعالية، وبالتالي، يساعد في تخفيف الضغط على الكلى وتحسين وظائفها.

حماية خلايا الكلى

يحتوي الليمون على كمية وفيرة من فيتامين C، وهو مضاد للأكسدة قوي يحمي خلايا الكلى من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتنشيط وظائف الكلى بشكل طبيعي.

مكافحة حصوات الكلى

غني بحمض الستريك، الذي يعمل على تقليل حجم حصوات الكلى الموجودة و يمنع تكون حصوات جديدة، ذلك من خلال زيادة مستوى السترات في البول.

تحسين تدفق الدم

يساعد إضافة هذا المكون أيضا على تحسين تدفق الدم إلى الكلى، ما يعزز وظائفها بشكل عام.

اقرأ أيضا:

هل من الآمن إعادة استخدام زيت الطهي؟ لن تتوقع الإجابة

ماذا يحدث لضغط الدم والقلب عند تناول كوب من الموز باللبن قبل النوم

بطل أولمبياد باريس في الجمباز يتهم والدته بالسرقة.. ما القصة؟

10 صور لبطل أولمبياد باريس يطلب الزواج من حبيبته أمام برج إيفل (فيديو)

غدر وخيانة.. مواليد هذه الأبراج عليهم الحذر من ضربات مفاجئة