نصائح مهمة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية بأن النشاط البدني، والتخفيف من التوتر، والنظام الغذائي الصحي، المعتمد على الكثير من الأطعمة النباتية يمكن أن يقي وبشكل فعال من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

واعتمدت المجلة الألمانية على دراسة أجراها فريق بحثي بكلية الطب بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، والذي أوضح أن نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي له تأثير وقائي ضد أمراض القلب والأوعية الدموية وهو أحد أكثر الطرق فعالية لحماية نظام القلب والأوعية الدموية، كما أن بعض المواد الفردية قد يكون له تأثير فعال من مثل هذه الأمراض على سبيل المثال الأطعمة الغنية بالماغنسيوم.

وقد أظهرت دراسات حديثة أن النشاط البدني الكافي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأن التمارين المعتدلة كافية بالفعل لتحقيق آثار إيجابية وأن صعود السلالم بانتظام يساعد في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي هذا الإطار أشار الخبراء إلى أن التوتر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تزيد هرمونات التوتر من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، لذا فإن تخفيف التوتر مناسب أيضاً للوقاية من مشاكل القلب والأوعية الدموية.