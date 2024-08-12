موجودة في الخضروات.. هل تشكل النترات خطورة على الصحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر الكثيرون النترات خطرا يهدد الصحة والحياة، دون الأخذ في الاعتبار المركبات الكيميائية الموجودة بصورة طبيعية في الوسط المحيط والعديد من المواد الغذائية.

فهل تشكل النترات الموجودة في الخضروات خطورة فعلية على الصحة، وكيف يمكن تخفيض نسبتها في الخضروات؟

وفقا للخبير ياروسلاف أبراموف، النترات بحد ذاتها ليست سامة وتراقب نسبتها في الخضار والخضراوات الورقية التي تنتج في الدفيئات بصرامة. ويجب أن نعلم أن النترات يمكن أن تتحول إلى نتريت، الذي في ظروف خاصة يصبح خطرا، ولكن هذا يمكن أن يحصل عندما تكون نسبة النترات مرتفعة في المنتجات وفي ظروف تخزين غير ملائمة، بحسب جازيتا. رو.

ويقول: "بالإضافة إلى ذلك أثبتت الدراسات أن نسبة محددة من النترات يمكن أن تكون مفيدة للإنسان. فمثلا نيتروغليسيرين يستخدم في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنها تحسن أداء العضلات، ما يجعل استخدامها منتشرا بين الرياضيين على شكل عصائر تحتوي على نسبة عالية من النترات كمصدر إضافي للطاقة".

ولكن إذا كان الشخص يقلق من وجود النترات في الخضروات فعليه اتباع بعض القواعد البسيطة لتخفيض نسبتها.

ويقول: "يجب قبل كل شيء نقع الخضار والخضروات الورقية في ماء بارد قبل تحضيرها للأكل. ويمكن أيضا تقشيرها. هذه العملية تساعد على تخفيض محتوى النترات في الخضار ما يجعلها أقل ضررا".

ويضيف: "علاوة على ذلك تسمح زراعة المنتجات في الدفيئات باستبعاد وصول مياه الري - مياه الأمطار أو المياه المصروفة من الخزانات العامة. لذلك فإن الخضروات المزروعة في الدفيئات آمنة ولا تشكل أي خطورة على الصحة".