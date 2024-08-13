ما أسباب وعلاج آلام الرقبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - آلام الرقبة من الأمراض الشائعة في عصرنا الحالي، حيث يقضي الكثير من الناس ساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، تتسبب هذه الوضعيات الخاطئة، بالإضافة إلى عوامل أخرى، في إجهاد عضلات الرقبة وتسبب الألم، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

في هذا المقال، نستعرض أبرز أسباب آلام الرقبة وكيفية الوقاية منها وعلاجها، وذلك وفقا لنصائح الدكتورة الروسية تاتيانا فينوغرادوفا، أخصائية المخ والأعصاب.

أسباب آلام الرقبة:

الجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر مع انحناء الرقبة أو وضعية غير مريحة للذراعين يزيد من الضغط على عضلات الرقبة.

اختيار وسادة بارتفاع غير مناسب يؤثر على استقامة العمود الفقري أثناء النوم ويسبب آلام الرقبة.

حمل الحقائب الثقيلة على كتف واحد يسبب اختلالاً في توازن العضلات وتشوهًا في الجسم.

الإجهاد المزمن يؤثر على الجسم بشكل عام ويسبب تصلب العضلات وتوترها.

علاج آلام الرقبة:

ممارسة تمارين رياضية خاصة بالرقبة.

التدليك المنطقة المصابة برفق، للمساعدة على تخفيف التوتر العضلي.

تعديل وضعية الجلوس.

اختيار وسادة مناسبة لدعم الرقبة بشكل صحيح.

تجنب حمل الأوزان الثقيلة.

استخدام مراهم مضادة للالتهابات لتخفيف الالتهاب والألم.

يوصي الطبيب بالعلاج الطبيعي لتعلم تمارين محددة لتقوية عضلات الرقبة وتحسين المرونة.

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