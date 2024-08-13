مشروب يقي من الإصابة بالسرطان ويعزز صحة القلب.. تناوله بانتظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

النظام الغذائي مهم للغاية لأن كل ما نأكله أو نشربه يمكن أن يزيد أو يقلل من خطر الإصابة بأمراض ومشكلات صحية معينة.

وكشف الباحث الكيميائي الدكتور تيم بوند أن تناول "شاي أولونج" قد يسهم في الوقاية من مرض السكري والسرطان وأمراض القلب، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وشاي أولونج هو شاي صيني تقليدي يأتي من أوراق نفس النبات الذي يصنع منه الشاي الأسود والأخضر.

وقال الدكتور بوند: "يعتبر شاي أولونج جوهرة مخفية وغني بمادة البوليفينول التي لها تأثير كبير على الصحة.

وفي حين أنه مصنوع من نفس النبات مثل الشاي الأسود (كاميليا سينينسيس) والشاي الأخضر، تتم معالجة الأوراق بشكل مختلف.

ويتم معالجة الشاي الأخضر بالحرارة، مما يعوق التهوية التي تساعده على الاحتفاظ بتركيزات أعلى من بعض الكاتيكينات المضادة للأكسدة.

ويحتوي الشاي الأسود على تهوية كاملة، ما يؤدي إلى إنتاج الثيافلافين والثيروبيجينات.

أما "شاي أولونج" هو نصف مهوى ويحتوي على فلافونويد تختلف عن تلك الموجودة في الشاي الأخضر أو ​​الشاي الأسود.

ما هي الفوائد الصحية للشاي أولونج؟

يحتوي شاي أولونج على مركبات البوليفينول والثياسينينات، التي تختلف عن الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر والثيافلافين الموجود في الشاي الأسود.

وقد تسهم مركبات "الثياسينينات" النشطة بيولوجيا في الفوائد الصحية للشاي الأخضر.

وأضاف أن المشروب يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض السكري وأمراض القلب والسرطان وغيرها من الأمراض.

والثياسينينات لها نشاط مضاد للأكسدة، وتقلل الالتهابات وتحمي من تلف الحمض النووي وتتحكم في نسبة السكر في الدم والنشاط المضاد للسرطان والميكروبات.

وأشار دراسة نشرت في مجلة Diabetes Care عام 2003 وأجريت على 10 رجال و10 نساء مصابين بمرض السكري أن شرب أكثر من لتر من شاي أولونج يوميا لمدة 10 أسابيع أدى إلى خفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

وأظهر الاستهلاك اليومي للشاي الأخضر نشاطا مضادا للأكسدة لدى الرياضيين بعد التمرين، ومن المتوقع أن يساعد ذلك في تعافي العضلات.

وقد يكون شاي أولونج مفيدا أيضا لفقدان الوزن، لأنه ثبت أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي لدى النساء إلى حد أكبر من الشاي الأخضر.

ويعمل شاي أولونج أيضا على زيادة أكسدة الدهون ومعدل التمثيل الغذائي لدى الرجال.

وأظهرت أبحاث أخرى أن شاي أولونج يمكن أن يحسن من أمراض القلب ويسهم في خفض ضغط الدم وحماية الأسنان والعظام.

لذا يوصي الدكتور بوند بشرب كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميا للحصول على الفوائد.

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