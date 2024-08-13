بسبب "فيفي".. ماركة عالمية تطلق عطراً للكلاب بسعر خيالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

أحدثت علامة الأزياء الإيطالية دولتشي آند جابانا ضجة كبيرة في عالم العطور بإطلاقها عطرًا جديدًا مخصصًا للكلاب يحمل اسم "Fefé".

هذا العطر، الذي يزعم أنه "تحفة فنية عطرية"، يأتي بسعر مرتفع ويحمل وعودًا بتجربة عطرية فاخرة للحيوانات الأليفة.

يبلغ سعر عطر Fefé (108 دولار أمريكي) لكل 100 مل، أي ما يعادل 5 آلاف جنيه. مما يجعله أحد أغلى العطور المصممة للكلاب في السوق، وذلك بحسب central odditty.

يأتي العطر في زجاجة أنيقة مزينة بغطاء معدني وأحجار كريمة، مما يعكس اهتمام العلامة بالتفاصيل الفاخرة.

ورائحته يغلب عليها رائحة المسك، وخشب الصندل، وتدعي دولتشي آند جابانا أن العطر آمن للكلاب ومعتمد من قبل الأطباء البيطريين ومختبرات السلامة.

واستوحيت فكرة العطر من حب مؤسس العلامة دومينيكو دولتشي لكلبته Fefé.

طريقة الاستخدام:

يوصى برش العطر على اليدين أو الفرشاة ثم فرك أو تنظيف فراء الكلب.

واجه العطر انتقادات واسعة من قبل الأطباء البيطريين وخبراء الحيوان الذين يرون أن

السعر مرتفع ولا يتناسب مع فائدة العطر.

ولاعتقادهم أن الكلاب قد تتنفر من الروائح الاصطناعية وتفضل رائحتها الطبيعية.

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