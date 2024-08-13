دراسة.. تقشير الفاكهة قبل تناولها يحميك من الإصابة بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي



كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة آنهوي الزراعية في الصين بضررة إزالة قشور الفاكهة وخاصة الخيار والتفاح، لأن الغسل البسيط لا يمكنه التخلص من المبيدات الحشرية الخطيرة الموجودة بها.



واستخدم الباحثون تقنيات متطورة للكشف عن المواد الكيميائية، بما في ذلك أشعة الليزر وفيلم "SERS" المبتكر، للتحقيق في المواد الموجودة على قشور مختلف المواد الغذائية، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.



وأشارت نتائج الدراسة أن غسل الفاكهة بالطريقة التقليدية غير كافي لإزالة المبيدات الحشرية الموجودة بها.



وأوضحت الدراسة أن التقشير يمكن أن يقضي بشكل فعال على جميع بقايا المبيدات الحشرية، على عكس الغسيل بشكل متكرر.



وبالنسبة للتفاح على وجه الخصوص، وجد الباحثون أن المبيدات الحشرية لا تظل على القشرة فقط بعد غسلها بالماء، بل إنها تخترق أيضا الطبقة الخارجية من اللب، ولكن قطع هذه الطبقة قد يكون كافيا لتجنب تناول المواد الكيميائية.



وبالرغم من أن استهلاك كميات صغيرة من المبيدات الحشرية لن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، إلا أن مرض سرطان الدم قد يتأثر بالمواد الكيميائية المستخدمة في المزارع.



لذا فإن عملية التقشير يمكن أن تمنع مخاطر المبيدات الحشرية في بشرة الفاكهة واللب القريب من البشرة، وبالتالي تقليل احتمال تناول المبيدات الحشرية.



وبالتالي، لا يمكن تجنب خطر تناول المبيدات الحشرية من الفاكهة عن طريق الغسيل البسيط بدلا من التقشير.

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