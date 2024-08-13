8 أعراض تحذيرية لحصوات الكبد.. احذر تجاهلها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

عادة ما تتكون هذه الحصوات الصغيرة في الكبد، عندما يكون هناك فائض من الكوليسترول في الجسم، فإن الباقي غالبًا ما يتبلور في شكل "حصوات" صغيرة على شكل حصى، ويجهل العديد من الأشخاص العلامات التحذيرية.

وبحسب ما ذكره موقعي amsety، mayoclinic، vinmecإليك الأعراض التحذيرية لحصوات الكبد .

أعراض حصوات الكبد

1- الإصابة بألم في الجزء العلوي من البطن.

2- الإصابة بألم في الجزء العلوي من الظهر.

3-الشعور بالغثيان.

4- الرغبة في القيء.

5- الشعور بالانتفاخ.

6- حرقة المعدة المستمرة.

7- عسر الهضم.

8- زيادة الغازات.

التشخيص

عادة ما يعتمد التشخيص على بعض الفحوصات في حالة أن الطبيب يشتبه في إصابتك بحصوات الكبد، ومنها :

- فقد يقترح إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية.

- إجراء اختبار وظائف الكبد.

مضاعفات حصوات الكبد

التهاب القناة الصفراوية القيحي:

المضاعفة الأكثر شيوعًا. يجعل الالتهاب القيحي المتكرر من الصعب علاجه، ويزداد خطر مقاومة المرضى للمضادات الحيوية بعد كل علاج، وعند تكرار الالتهاب القيحي، يمكن أن يسبب تليف وضيق في القناة الصفراوية، وخراج الكبد، وتليف الكبد الصفراوي الثانوي، وحتى في بعض الحالات، الوفاة بسبب تعفن الدم وفشل الكبد.

سرطان القنوات الصفراوية:

ترتفع نسبة الإصابة بسرطان القنوات الصفراوية لدى المرضى الذين يعانون من تكرار تكون الحصوات، ويمكن أن تتسبب الحصوات في تلف جدار القنوات الصفراوية، وتحفيز الخلايا الصفراوية على تكاثر الخلايا غير الطبيعية.

تلف الكبد:

عندما تتجمد الصفراء بسبب حصوات الكبد، لا يتم إخراج المنتجات الموجودة في الصفراء، ويؤدي الركود إلى خلل في وظائف الكبد، وارتفاع إنزيمات الكبد، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الكبد وتليف الكبد وسرطان الكبد.

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