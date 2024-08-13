فتاة تخلص شقيقها من "عُقدة الصلع".. لن تتوقع ما فعلته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نجحت فتاة في إنهاء معاناة شقيقها من عُقدة الصلع منذ أن كان مراهقا، بعد أن غيرت "قصة شعره" بطريقة مبهرة.

وبحسب ديلي ميل، فإن ليندسي ريتشاردز غيرت تسريحة ولون شعر شقيقها البالغ من العمر 21 عاما، ونشرت فيديو للواقعة عبر حسابها على تطبيق تيك توك.

وبدت ليندسي في الفيديو سعيدة، معربة عن حماسها بموافقة شقيقها على السماح لها بإعادة المظهر الشبابي إليه بعد محاولات لإقناعه بالتغيير.

وبعد التحول المذهل يمكن رؤية الشاب ينتقل من عدم وجود شعر أعلى رأسه وشعر طويل حول الجانبين إلى قصة قصيرة في الخلف والجوانب تغطي البقعة الصلعاء تمامًا.

وظهر الشاب مصدوما من النتيجة، خاصة حين كانت تستخدم شقيقته ماكينة الحلاقة لقص أطراف شعره بشكل قصير جدا، ثم أضافت بعض خصلات الشعر القصير بين شعره الخفيف، ما منحه كثافة أكثر واستخدمت تقنية تبيض الشعر كي تحول لون شعره إلى الأشقر الفاتح.

وبدا الشاب، الذي كان يرتدي قبعة كل يوم منذ أن كان في المدرسة الثانوية لإخفاء تساقط شعره الكبير، سعيدًا للغاية بقصة شعره الجديدة، في فيديو جمع 6.7 مليون مشاهدة.

وفي الفيديو، يجلس الشاب في غرفة المعيشة وعلى وجهه نظرة قلق، بينما تقول أخته "لا أصدق أنه سمح لي أخيرًا بفعل ذلك"، وتدعي أنها ليست محترفة تجميل أو تصفيف شعر، لكنها أرادت فقط أن تعيد لأخيها ثقته في نفسه.

بعد أن جعلت الظهر والجوانب أقصر بكثير، بدأت ليندسي العمل حول أذني شقيقها باستخدام ماكينة قص الشعر، وقالت: "يبدو مرعوبًا، كنا متوترين بعد هذا الجزء، لكننا كنا نثق في نجاح العملية".

بعد ذلك، تدخل في عملية التبييض، وتكتب تعليقًا على ذلك: "محاولة عدم الذعر"، حيث يبدأ الثنائي المرحلة التالية.

وكما كان متوقعا، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا التحول، حيث تلقى الفيديو ما يقرب من 12 ألف تعليق، معظمها صدم من مدى "وسامة" الشاب، بعد عملية تغيير شعره، كذلك عبر كثيرون عن احترامهم وتقديرهم للأخت الداعمة والتي أعادت الشباب لوجه شقيقها.

وقال معلق: "إنه وسيم للغاية.، وأضاف آخر: "تعريف الثقة في العملية، لقد قمت بعمل جيد، إنه يبدو وسيمًا".

وتحدث الكثيرون أيضًا عن دعمهم لـ لينداسي باعتبارها أختًا استثنائية، لاهتمامها به كثيرًا: "طوبى للأخوات الكبيرات في هذا العالم"، قال أحد الأشخاص.

"هذه هي الأخت الكبرى التي يحتاجها كل أخ!"، أشاد أحد مستخدمي تيك توك.

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