بعد فاجعة المنوفية.. كيف تحمي أطفالك من القاتل الصامت في الحمامات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

ربما تبدو المخاطر التي قد تترتب على تسرب الغاز في الحمام أثناء الاستحمام بسيطة في ظاهرها، لكنها في جوهرها تفوق قدرتنا على التخيل؛ لدرجة أنها أودت بحياة طفلتين في إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية خلال الساعات الماضية.

الفاجعة الكبرى حدثت عندما دخلت الطفلة "أية. ح. ن. س" وشقيقتها "رودينا" إلى حمام منزلهما للاستحمام كما اعتادتا، وفجأة حدث تسرب للغاز أدى إلى اختناقهما حتى الموت.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية الإرشادات الضرورية لحماية الأطفال من تسرب الغاز داخل الحمام، وفقًا لرأي الدكتورة سهير عبد المنعم، رئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.

قالت "عبد المنعم" في حديثها مع "الخليج 365" إنها تذكر موقفًا شخصيًا لإحدى صديقاتها التي رحلت رفقة أسرتها في حادثة تسرب غاز، وما زالت مرارة الفراق تعتصرها كلما تذكرت الموقف، لذا من الضروري الانتباه جيدًا عند استنشاق رائحة غريبة في المنزل، والمبادرة سريعًا بإغلاق جميع محابس الغاز، وكذلك السخان وأي أجهزة أخرى.

تركيب سخان المياه خارج الحمام

واقترحت تركيب سخان المياه خارج الحمام لتجنب حوادث الاختناق، سواء من تسرب الغاز أو اشتعال الحرائق بسبب الماس الكهربائي الذي يحدث كثيرًا عندما يسقط الماء على الأسلاك المكشوفة.

ترك النوافذ مفتوحة خلال استحمام

ولتجنب الاختناق داخل الحمام، نصحت "عبد المنعم" بترك النوافذ مفتوحة خلال استحمام الأطفال أو الكبار على حد سواء، مع الانتباه عندما يستغرق الصغار وقتًا طويلاً، والاطمئنان عليهم للتأكد من سلامتهم.

واختتمت رئيس قسم المعاملة الجنائية بالإشارة إلى أنّ التوعية بخطورة تسرب الغاز وقضاء وقت طويل في الاستحمام من الأمور الضرورية التي يجب أن تهتم بها ربة المنزل، بحيث تحمي أطفالها وأسرتها من مخاطر الاختناق.