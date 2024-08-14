الامارات | صورة بجناحين من دبي المدهشة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بجناحين تصبح الصورة أجمل، وتزداد جمالاً أن كان في خلفيتها «برج خليفة»، أيقونة دبي العمرانية الأطول في العالم. وكما أن البرج رسالة من دبي إلى العالم، أننا وطن لا يعرف إلا السمو والتطور، ومعانقة السماء، والمضي قدماً إلى المستقبل، تريد هذه الفتاة لصورتها أن تكون لحظة فارقة واستثنائية في موقع مميز، ولسان حالها يقول لمصوّرها: «أُريد جناحين لأطير عالياً، لِمَ لا وأنا في أرض الفرص والأحلام وتحقيق الطموحات التي لا تعرف المستحيل؟!».. هي صورة جميلة أخرى من صور دبي المدهشة.