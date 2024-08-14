5 أسباب تؤدي إلى تدهور البصر.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور كيريل سفيتلاكوف أخصائي طب وجراحة العيون 5 أسباب تؤدي إلى تدهور الرؤية، وفقا موقع "AIF.RU "

1- الوراثة:

هذا السبب لا يتعلق بسلوكنا وتصرفاتنا بل ينتقل إلينا من الآباء والأجداد.

2 - نمط الحياة:

نمط الحياة الغير صحي قد يؤثر سلبا على حدة البصر، لأنه يسبب العديد من الأمراض.

ويعتبر نمط الحياة الخامل حاليا وباء منتشرا ويشمل الجميع الكبار والصغار على حد سواء، لذلك يجب على الجميع التحرك وقضاء وقتا كافيا في الهواء الطلق.

3 - التغذية:

يجب أن تكون التغذية متنوعة، لأنه عند نقص المواد المغذية في الجسم، مثل الفيتامينات والمعادن فإنه يؤدي إلى سوء عمل بعض بنى العين.

وأي يجب أن يحتوي النظام الغذائي على المكسرات والأسماك والجزر والسبانخ والبروكلي والمشمش والبصل والثوم والبقدونس.

4 - التلوث الرقمي:

تعتبر هذه حاليا مشكلة حقيقية. المقصود هنا كثرة الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها الكثيرون ساعات طويلة دون انقطاع، ما يؤثر سلبا في تطور مختلف الأمراض، لذلك فإن للنظافة الرقمية أهمية كبيرة، وهذه مشكلة كبيرة فعلا لأن الكثيرين حتى عندما يكونون في الشارع أو الحديقة أو في وسائط النقل يستخدمونها، وبالتالي تؤثر سلبا في حدة البصر.

5 - إهمال النظافة الشخصية:

لكي نحافظ على صحة العيون وحدة البصر، يجب اتباع قواعد النظافة الشخصية، حيث لا ينصح بفرك العينين ولا لمسها، وعلى النساء إزالة مستحضرات التجميل بمنتجات خاصة. وبعكسه تحصل العدوى ولن تتمكن الغدد من العمل بصورة طبيعية، ما يحفز العمليات السلبية التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف الرؤية والإرهاق وتطور مختلف الأمراض.