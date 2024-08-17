واقعة أغرب من الخيال.. لن تتوقع ما فعلته فتاة في زفاف شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي



في واقعة غريبة ونادرة الحدوث، قررت شابة مغادرة حفل زفاف شقيقتها الأكبر بعد دقائق فقط من حضورها، بعد منعها من اصطحاب كلبها معها إلى القاعة.

وبحسب صحيفة independent، نشرت الشابة -التي لم تكشف هويتها-، قصتها عبر منصة "ريديت"، مشيرة إلى أنها لجأت لهذا التصرف بسبب شعورها بالوحدة دون كلبها.

وأكدت الفتاة أنها لا تستطيع الابتعاد عنه نتيجة معاناتها من "اضطراب ما بعد الصدمة"، مشيرة إلى أنها أصيبت بهذا المرض النفسي قبل بضع سنوات، وسبق أن أوضحت لشقيقتها أهمية وجود كلبها بجوارها، لما يوفره لها من دعم في مناسباتها الاجتماعية.

في منشور تمت مشاركته على Reddit ، "هل أنا حمقاء؟ "، أوضحت الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا أنها تمتلك كلبًا مساعدًا بسبب " قلقها الشديد " واضطراب ما بعد الصدمة ( PTSD )، الناجم عن حدث وقع قبل بضع سنوات، شاركت أن أختها البالغة من العمر 30 عامًا، والتي ستتزوج، كانت تدرك جيدًا "أهمية وجود كلبها في مساعدتها ودعمها في المناسبات الاجتماعية".

وبعد إرسال دعوات حفل الزفاف، أصرت الفتاة على اصطحاب كلبها "المدرب والذي يحسن التصرف"، إلا أن شقيقتها العروس كانت رافضة إدخاله إلى قاعة الفرح، وتمسكت بقرارها بحجة أنه سيمنع راحة المدعوين ويوتر أجواء الزفاف، وعرضت على شقيقتها أن تختار مرافقا "بشريا" لدعمها نفسيا خلال الحفل.

تقول الفتاة في المنشور: "قبل أيام قليلة من الزفاف، اتصلت بي العروس، وكانت متوترة بشكل واضح، وقالت إنها على الرغم من أنها تتفهم حاجتي للكلب، إلا أنها شعرت أنه قد يكون مزعجًا وقد يجعل بعض الضيوف غير مرتاحين".

حتى عندما حاولت أن تشرح لأختها سبب حاجتها إلى كلبها، وخاصة في حفل الزفاف، أصرت العروس على أن الكلب سوف "يفسد" الحفل، وكتبت مستخدمة موقع Reddit: "لقد أصرت على أن الكلب سوف يفسد "يومها المثالي" إذا تشتت انتباه الضيوف أو إذا "أفسد" وجود الكلب في الصور".

كان العرض الذي قدمته العروس هو أن توفر لأختها رفيقًا بشريًا داعمًا ليكون بجانبها طوال الوقت، واعترفت قائلة: "لقد رفضت بأدب، وأكدت أن كلبي ضروري لدعمي".

وعلى الرغم من اضطرارها إلى ترك كلبها، قررت الفتاة حضور الحفل لدقائق فقط، ورغم أن مراسم الزفاف سارت بسلاسة إلى حد ما، إلا أن حفل الاستقبال كان مرهقًا للغاية في غياب كلبها، وبدلاً من البقاء والجلوس مع قلقها بمفردها، غادرت الحفل.

"بدأت أشعر بالإرهاق وقررت المغادرة مبكرًا، وشرحت موقفي لأختي"، كما قالت، "كانت منزعجة بشكل واضح وأرسلت لي لاحقًا رسالة نصية طويلة، تتهمني فيها بإفساد الحفل وأنها ستبادلني التصرف ولن تحضر حفل زفافي المستقبلي".

وطلبت الفتاة من المعلقين إبداء آرائهم، خاصة أن أفراد أسرتها انقسموا بين مؤيد ومعارض لسلوكها، ووصفها البعض بـ"الأنانية".

كما انقسم المعلقون حول تصرف الفتاة، لكن الغالبية أيدت موقفها بالمغادرة باكرا، مشيرين إلى أن كلاب المساعدة، ضرورية جدا للأشخاص الذين يعانون من أزمات نفسية، وأنه كان يتوجب على الشقيقة الكبرى أن تتفهم الموقف، خاصة أن هذه الكلاب تكون مدربة جيدا ولا تحدث أي فوضى.

وقال أحد الأشخاص: "لديك كلب مساعد، لقد ميزت على أساس حالتك الطبية وحاجتك إلى كلب مساعد".

"لقد حضرت حفل الزفاف وتحملت الأمر لساعات، وهذا يجب أن يكون كافيًا"، كما أشار أحد المؤيدين لها.

"بالنسبة لكل من يقول إنك كان يجب أن "تتحمل الأمر"، فقد فعلت ذلك!" وافق مستخدم ثالث. "لقد بقيت لأطول فترة ممكنة بدون الكلب الخاص بك!! كان هذا أيضًا تنازلًا كبيرًا منك."

بينما كتب أحد المتابعين: "من غير المناسب تمامًا لأختك أن تعتقد أن اضطراب ما بعد الصدمة الذي تعانين منه قد يكون مزعجًا أو غير مريح لأي شخص".

"اختارت أختك عدم استقبالك، فغادرت مبكرًا، الاختيارات لها عواقب... إنها تريد فقط كعكة زفافها وتريد أن تأكلها أيضًا"، كما أشار شخص آخر.



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