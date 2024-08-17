توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 17 آب إلى الجمعة 23 آب 2024

مهنياً: بصراحة تامة ما بحب زعل حدا لازم نبهك الى قساوة المرحلة المقبلة مع توافد الكواكب الى برج العذراء الزهرة لتنضو اليها الشمس المريخ في الجوزاء كوكب الحرب والمشاكل الذي يؤثر عليك بشكل مباشر طوالع فلكية معاكسة ولا تنسى زجل ونبتون في برجك ما يعني انقلابات في بعض اوضاعك المهنية توجب عليك اعادة النظر ببعض الانجازات بطريقة موضوعية وتصحيح اخطاء الماضي

عاطفياً: لا يناسبك وجود الزهرة في العذراء المواجه لبرجك بحيث تشعر بالملل او تعيد النظر بعلاقة ما في هذا الاسبوع الدقيق فتبدو متطلباً وثائراً معظم الوقت بسبب موجات الغيرة او الهواجس التي تقلقك والتي تتعلق بامور العائلة والاولاد والصحة للعازب, تعيش توترات عابرة قد تؤثر على استقرار الوضع العاطفي وعلاقتك مع الحبيب اذا لم يوضع لها حد فوري للخلافات