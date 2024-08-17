القاهره - الخليج 365
مهنياً: تتوضح الصورة امامك وعيش اسبوعا مليئا بالمستجدات والمبادرات الكثيرة التي تحرك الاعمال المجمدة ويولد في نفسك حيوية كبيرة ورغبات كثيرة تتحرر من الضغوطات وتبتسم لك الشمس من الاسد وتتحدث عن تغييرات مهمة يفرضها القدر والحظ
عاطفياً: قد تتدهور العلاقة مع الشريك وتصل الامور الى حافة الهاوية بسبب عدم التفاهم مع وجود كوكب الزهرة في العذراء برج خصمك الذي يجعل الاوضاع العاطفية والعائلية دقيقة جدا تسبب لك مواقف نزاعية فلا تقحم نفسك في مواقف صعبة وحاذر ان تجرح مشاعر من تحب كما ان مواجهة كوكب الحب قد تثير النزاعات في حياتك الزوجية فتعيش تناقضات وربما تعاني من مرض يخص احد الوالدين او الاولاد وتضطر الى الغاء مواعيد او سفر.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "القوس" من السبت 17 آب إلى الجمعة 23 آب 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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