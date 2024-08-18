عرض غريب وتحذيري على الجلد لمرض قاتل.. فما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكر خبراء من الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، عن ظهور عرض جلدي قد يكشف خطر الإصابة بمشكلة مميتة، ومنها النمط "الشبكي" الأزرق أو الأرجواني على البشرة، المعروف باسم "التزرق الشبكي"، قد يكون علامة على وجود شريان مسدود، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

ويُعتقد أن هذه الحالة ناتجة عن تقلصات الأوعية الدموية أو مشاكل في تدفق الدم بالقرب من سطح الجلد.

وتوضح AAD: "يرى بعض الناس هذا النمط على بشرتهم عندما يشعرون بالبرد. وعندما ترتفع درجة حرارة جسمهم، يختفي. ومن الممكن أيضا رؤية هذا النمط عند تناول بعض الأدوية. وإذا كان أحد هذه العوامل هو السبب في ظهور النمط الشبيه بالشبكة، فلا داعي للقلق عادة".

ومع ذلك، تحذر الأكاديمية الأمريكية من أن "هذا النمط الشبيه بالشبكة قد يكون أيضا علامة على مرض يسمى متلازمة انسداد الكوليسترول، والذي يحدث عندما تصبح الشرايين الصغيرة مسدودة. ويمكن أن يؤدي الانسداد إلى تلف الأنسجة والأعضاء، لذلك من المهم زيارة الطبيب لمعرفة ما إذا كنت تعاني من مرض غير مشخص".



علامات في القدمين قد تشير إلى الإصابة بأمراض القلب

وتنصح Mayo Clinic في الولايات المتحدة باستشارة طبيبك إذا:

- لم يختفي النمط الجلدي المتغير اللون والمتبقع بالدفء.

- لون الجلد متغير مع أعراض أخرى تقلقك.

- تطور كتل مؤلمة في الجلد المصاب.

- تطور القروح في الجلد المصاب.

- المعاناة من حالة تؤثر على تدفق الدم في أطرافك.

- مرض في النسيج الضام.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى لأمراض القلب ما يلي:

- ألم في الصدر.

- ألم أو ضعف أو خدر في الساقين و/أو الذراعين.

- ضيق التنفس.

- نبضات قلب سريعة أو بطيئة جدا، أو خفقان.

- الشعور بالدوار أو الإغماء.

- التعب.

- تورم الأطراف.