البطاطس تخفض معدل الوفيات في هذه الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة عن تأثير البطاطس على أداء 77 ألف نرويجي على مدار 40 عامًا، ووجدوا أن مقابل كل 100 غرام من تناول البطاطس قل خطر الوفاة بنسبة 4%، وذلك وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress.



وقد وجد فريق البحث من جامعة أوسلو "أن الذين تناولوا حبتين من البطاطس على الأقل يومياً خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كان معدل الوفيات لديهم أقل بنسبة 12% خلال الأربعين عاماً التالية".

كما ارتبط تناول المزيد من البطاطس بانخفاض معدل الوفيات بسبب أمراض القلب.



البطاطس والخضراوات

وقال إريك أرنيسن الباحث المشارك: "إن معدل الوفيات المنخفض هذا هو نفسه تقريباً الذي نجده بين الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الخضراوات بشكل عام".

وفي الدراسة، جمع أرنيسن وزملاؤه البيانات من مسوحات أجريت بين عامي 1974 و1988 من قبل هيئة المسوحات الصحية الوطنية النرويجية، ثم ربط الباحثون البيانات بسجل سبب الوفاة بعد 40 عاماً، لمعرفة كيف سارت الأمور.

وكشفت النتائج "أنه مقابل كل 100 غرام من تناول البطاطس، كان خطر الوفاة وخطر الوفاة من أمراض القلب على وجه التحديد أقل بنسبة 4%".

وخلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، كانت البطاطس المسلوقة أحد المصادر الأساسية للألياف الغذائية في الطعام النرويجي، ومن بين أمور أخرى، توفر أيضاً فيتامين سي والبوتاسيوم، اللذين يعززان صحة القلب الجيدة.

لكن حالياً لا يتم ذكر البطاطس ضمن التوصيات الغذائية الصحية لدول الشمال الأوروبي، سواء كطعام مفيد للقلب أو لإدارة الوزن.

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