هل تسخين الخبز في الميكرويف يضر صحة الكبد والقلب؟.. لن تتخيل تأثيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تسخين الطعام في الميكرويف أصبح من أكثر الطرق شيوعًا في المنازل، خاصة فيما يتعلق بالخبز، لكن مع انتشار هذه العادة، يثار التساؤل حول تأثيرها على صحة القلب والكبد، فهل يؤدي ذلك إلى مخاطر صحية قد تهدد سلامتنا؟

ماذا يحدث للخبز عند تسخينه في الميكرويف ؟

وتعليقًا على ذلك، أوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أنّ تسخين الخبز يتسبب في حدوث بعض التغييرات، ومنها فقدان الرطوبة، بسبب غليان جزيئات الماء داخل الطعام، مما يؤدي إلى فقدان الخبز لبعض الرطوبة ونقص قيمته الغذائية.

وأضاف "حتة" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تسخيل الخبز في الميكرويف قد يؤدي إلى تغيير في مذاقه وقوامه، كما يمكن أن تتكون بعض المركبات الضارة، ولكن نادرًا ما تؤثر على الصحة، ناصحًا بتسخين الخبز في فترة قليلة لتجنب أي مخاطر صحية.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أنّ الخبز يصنع من الدقيق الذي يعد من الكربوهيدرات المكررة، التي يمكن أن تتحول إلى السكر في الدم، ومن ثم يتحول أيضًا إلى دهون، وغالبًا ما تتجمع في البطن، وقد تؤثر على صحة الكبد وتصيبه بالخمول، ينتج عنها على المدى البعيد دهون الكبد.

وبيّن "صلاح" أنّ تحول الدقيق إلى سكر في الدم يرفع من مستويات السكري، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك القلب، كما أن الإفراط في تناول الخبز بشكل عام يتسبب في الإصابة بالسمنة.

ونصح أخصائي التغذية، خلال حديثه مع "الخليج 365" بضرورة تجنب الإفراط في تسخين الخبز خصوصا داخل الميكرويف، للوقاية من المخاطر الصحية الناتجة عنه.

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