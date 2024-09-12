بينهم رشاش جرينوف.. ضبط مسجل خطر في أسيوط بحوزته 28 سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عنصر إجرامي بأسيوط؛ يُدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، وبحوزته 28 قطعة سلاح ناري.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أفادت قيام (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة البداري– له معلومات جنائية) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته (رشاش جرينوف – بندقية آلية- 5 بندقية خرطوش- 21 فرد محلي – عدد من الطلقات– مجموعة من الأجزاء والأدوات المستخدمة في التصنيع).

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.