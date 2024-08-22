الامارات | واتساب يتخلى قريباً عن لونه "الأخضر"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تطبيق واتساب عن ميزة جديدة ستترافق مع التحديث، الذي سيصبح متوافراً قريباً، مع إصدار نسخته الجديدة على تطبيق "غوغل بلاي بيتا".

وذكر تقرير نشره حساب "واتساب بيتا" أن الإصدار التجريبي المرتقب من واتساب يسمح باختيار اللون الرئيسي للتطبيق، متخلياً عن اللون الأخضر، الذي اشتهر به منذ إطلاقه.

وتظهر صور أرفقها الحساب بمنشوره على "إكس" كيفية تنفيذ الميزة الجديدة المصممة لتغيير لون العلامة التجارية الرئيسية للتطبيق، والتي من المقرر إصدارها في تحديث مستقبلي، دون أن يحدد موعدها.

ويبدو أن واتساب بدأ في تنفيذ هذه الميزة، من خلال تغيير اللون الأخضر الرئيسي للتطبيق في موضعين مختلفين.

فعلى وجه التحديد، عند استخدام المظهر الفاتح، سيتم استبدال اللون الأخضر التقليدي باللون الأسود، مما يوفر مظهراً أكثر حداثة وبساطة، بدلاً من ذلك، في المظهر الداكن، سيتحول اللون الرئيسي إلى اللون الأبيض، مما يوفر مظهراً يعزز إمكانية القراءة.

وأشار توضيح مرفق بالمنشور إلى أن هذه التغييرات تبيّن جهود واتساب لتحديث مظهر التطبيق، مع منح المستخدمين مزيداً من التحكم في واجهتهم، في حين أن مجموعة واسعة من خيارات الألوان التي تم الإعلان عنها لن تكون متوفرة بداية على نظام "أندرويد".

واستدرك المنشور القول: "لكن من المحتمل إضافتها في إصدار مستقبلي يتمتع بميزات مماثلة لتعزيز تجربة المستخدم عبر جميع الأنظمة الأساسية في المستقبل".