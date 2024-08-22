أصل مثل "لبس البوصة تبقي عروسة".. لن تصدق حكايته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

من منا لم يسمع المثل الشعبي "لبس البوصة تبقى عروسة"، هذا المثل، الذي يتردد على ألسنة الكثيرين، فما أصله وحكايته؟

الدكتور عادل سالم، الباحث والكاتب في الأدب الشعبي، ذكر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن "لبس البوصة تبقى عروسة"، مثل مثل مصري شهير، والبوصة هي نبتة طويلة وجافة، لا تمتلك أي قيمة جمالية، فهي مجرد سيقان رفيعة وأوراق شاحبة، ومع ذلك، فإن المثل يشير إلى إمكانية تزيين هذه النبتة البسيطة لجعلها تبدو وكأنها عروس في أبهي إطلالتها، ولكن هذا الجمال زائف ومؤقت، فهو لا يغير من حقيقة أن البوصة تبقى نبتة جافة لا قيمة لها.

وأشار الباحث والكاتب في الأدب الشعبي إلى أن هذا المثل يستخدم لوصف الأشخاص الذين يهتمون بشكل مبالغ فيه بالمظاهر الخارجية، ويحاولون إخفاء عيوبهم الشخصية وطباعهم السيئة بإنفاق المزيد من المال للتجميل، فهم يشبهون البوصة التي تم تزيينها، فمن الخارج يبدو الأمر وكأنهم أشخاص مثاليون، ولكن الحقيقة تكمن في الداخل.

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