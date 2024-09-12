شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أماكن بيع iPhone 16.. اعرف تشتريه منين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة ابل، عن مزايا سلسلة هاتفها الجديد iPhone 16، وسعره في المتاجر، والذى بلغ 799 دولارًا للطرازات بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، 799 دولارًا، مع اتاحة إضافة مساحة تخزين إضافية، ستكون سعة التخزين الإضافية 1 تيرابايت، في حين بلغ سعر iPhone 16 Plus 899 دولارًا ، خاصة أنه يتميز بشاشة أكبر وبطارية أفضل من الطراز أعلاه.

وأعلنت ابل عن إمكانية استبدال هاتفك الايفون من الجيل القديم واستبداله بالجديد، مما يكسبك ما يصل إلى 800 دولار، وينتظر عشاق هواتف أيفون المميزة، طرح سلسلة هواتف iPhone 16 ، في 20 سبتمبر الجارى.



أين يمكنك شراء iPhone 16 :شراء iPhone 16 الولايات المتحدة الأمريكية:

Apple

AT&T

Best Buy

Target

Walmart

شراء iPhone 16 في بريطانيا:

سيحظى المستهلكون البريطانيون الذين يبحثون عن أحدث إصدار من iPhone بتجربة مختلفة تمامًا، حيث يتعاملون مع مجموعة مختلفة تمامًا من تجار التجزئة، وفيما يلي بعض المرشحين:

Apple

EE

O2

Three

شراء iPhone 16 في كندا:

تشترك منافذ بيع iPhone الكندية في الكثير من التداخل مع الولايات المتحدة، بحكم القرب، وبالتالي، فإن الأماكن التي يمكنك شراء iPhone 16 منها متشابهة بشكل ملحوظ وهي:

Apple

AT&T

Best Buy

Target

Walmart