سيراميكا كليوباترا يرد على تصريحات دعدور

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب مصدر مسؤول في نادي سيراميكا كليوباترا، عن دهشته من التصريحات المنسوبة للحارس أحمد دعدور، والتي لا تتسم بأي حال من الأحوال مع الانطباع الراسخ لدى كل عناصر المنظومة الرياضية في مصر، من حرص نادي سيراميكا كليوباترا على إقامة علاقات طيبة، مع كل الأندية واللاعبين والمدربين، سواء كانت تربطهم علاقات تعاقدية مع النادي، أو انتهت هذه العلاقة بشكل رسمي، في إطار لا تحيد عنه إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، ويشهد به القاصي والداني

وقال المصدر إن النادي أنهى تعاقده مع الحارس أحمد دعدور، بشكل احترافي، عبر إخلاء طرف متبادل، مع منحه مستحقاته المالية بالكامل، وفقًا للشروط التعاقدية المنصوص عليها، كما هو الحال دائماً في كل العقود التي يبرمها النادي

وأكمل المصدر: نادي سيراميكا كليوباترا يدعو اتحاد الكرة، لفتح تحقيق عاجل، لكشف الحقائق كاملة، بنزاهة وشفافية، دون مزايدة لا تليق بالأسس التي يطبقها النادي في كل أموره التعاقدية