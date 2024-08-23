الامارات | 8 فوائد للموز أولها صحة القلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد الموز مصدرا قويا للعناصر الغذائية، التي يمكن أن تفيد الصحة بطرق عديدة سواء بتعزيز الطاقة أو الحفاظ على صحة القلب، فهو أكثر من فاكهة لذيذة، ووفقًا لتقرير نشره موقع Money Control هناك 8 فؤائد للموز تجعل تناوله يومياً حاجة ضرورية:

1. سعرات منخفضة

الموز مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية، بينما لا يزيد محتوى الموزة متوسطة الحجم عن حوالي 105 سعرة حرارية.

2. طاقة سريعة

إذا كان الشخص بحاجة إلى دفعة سريعة من الطاقة، فإن الموز خيار ممتاز، لأنه غني بالكربوهيدرات، وسكريات طبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز والسكروز.

3. صحة الأمعاء

يعد الموز مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية، حيث تحتوي كل موزة متوسطة الحجم على حوالي 3 غرامات من الألياف، الضرورية للحفاظ على صحة الهضم.

4. التحكم في الوزن

بالرغم من مذاقه الحلو، يساعد الموز في إدارة الوزن، حيث يساعد محتوى الألياف في الموز على بقاء الشخص نشيطًا لفترة أطول مما يقلل من احتمالية الإفراط في الطعام.

5. فوائد لصحة القلب

الموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن حيوي لصحة القلب، حيث يعمل البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة تأثيرات الصوديوم، وبالتالي تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم.

6. السعادة والرفاهية

يحتوي الموز على التربتوفان، وهو حمض أميني يحوله الجسم إلى السيروتونين، وهو ناقل عصبي يعزز مشاعر السعادة والرفاهية.

7. صحة البشرة والجلد

الفيتامينات والمعادن الموجودة في الموز، وخاصة فيتامين C والمنغنيز، تلعب دورًا في إنتاج الكولاجين، وهو أمر ضروري للحفاظ على مرونة الجلد.

8. صحة العضلات والعظام

يسهم البوتاسيوم الموجود في الموز في تحقيق فوائد صحية للعضلات والعظام، ويساعد في منع التقلصات والألم.