الامارات | كيف يبتلع رجل هاتفاً عن طريق الخطأ؟! حادثة تتكرر في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق طبي في استخراج "هاتف محمول" ظل في معدة رجل مصري لخمسة شهور.

وأعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعـة طنطا شمال مصر نجاح الفريق الطبي بوحدة المناظير بقسم الأمراض الباطنة بالكلية فى اخراج هاتف محمول من معدة مريض داخل وحدة الطوارئ.

وأوضح أن الوحدة استقبلت مريضا فى العقد الرابع من العمر يعاني من وجود "هاتف محمول" ابتلعه عن طريق الخطأ وظل داخل البطن طوال تلك المدة، مضيفا أنه تم إجراء كافة الفحوصات الطبية ومنها أشعة عادية على البطن لتحديد مكان الهاتف.

وأشار إلى أن الأشعة أظهرت وجود الهاتف داخل المعدة، وتم إجراء منظار على البطن استمر لمدة ساعة، موضحا أنه تم إخراجه من بطن المريض الذى غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية. ولم يوضح الطبيب المعالج لماذا انتظر المريض كل تلك المدة لإجراء العملية، أو، وهو السؤال الأهم: كيف يبتلع شخصٌ ما هاتفاً عن طريق الخطأ؟!

يذكر أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها في مصر فقد تمكن فريق طبي مصري في مارس 2022 من استخراج هاتف محمول من معدة شاب ابتلعه قبل 20 يوما.

حيث فوجئ أطباء مستشفى كفر الزيات بمحافظة الغربية شمال مصر حينها بشاب يدخل المستشفى ويشكو من آلام وتقلصات بمعدته وبفحصه وإجراء الأشعة اللازمة تبين وجود جسم غريب داخل معدته.

وعلى الفور قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة لاستخراج الجسم الغريب حيث اكتشفوا أنه هاتف محمول ولفافة أخرى كانت تعيق عملية هضم الطعام.

وفي واقعة مماثلة في أواخر عام 2021 ولكن في محافظة أسوان نجح فريق طبي في استخراج هاتف محمول من معدة مصري كان قد ابتلعه قبل 6 أشهر حيث استقبل مستشفى أسوان الجامعي جنوب القاهرة مواطناً يشكو من آلام شديدة في البطن وبفحصه تبين أنه يعاني من التهابات وتقلصات شديدة في المعدة والأمعاء وتأكد الأطباء أن حالته تستلزم إجراء جراحة عاجلة لاستخراج جسم غريب في بطنه يسبب له تلك الآلام تبين لاحقاً أنه "هاتف محمول".