الامارات | تركي يقتل زوجته "في مشوار عادي" ثم يرافق الجثة إلى مركز الشرطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيما كانت امرأة تركية ترافق زوجها في سيارته في مشوار عادي لقضاء بعض الحاجات، نشب بينهما خلاف حاد فما كان من الزوج إلا أن أخرج سكيناً وبدأ بتوجيه الطعنات لزوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ليقوم بعدها بنقل جثتها إلى مركز الشرطة في مدينة قونية بوسط البلاد.

وفوجئ عناصر الشرطة بوصول رجل يدعى "بكر دورماز" إلى المركز الأمني في منطقة "سلجوقلو"، ليخبرهم أنه جاء يسلم نفسه، بعد أن طعن زوجته، وترك جثتها في السيارة.

وأوقفت الشرطة، الزوج على الفور، ونقلت جثة الزوجة إلى مشرحة مستشفى مدينة قونية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن بكر كان في نقاش حاد مع زوجته "أليف" داخل سيارته، قبل أن يقوم بطعنها بسكين في أجزاء مختلفة من جسمها.

وأظهرت صورة أمام مركز الشرطة، سيارة الزوج التي كانت مسرح الجريمة المروعة فيما بدأت التحقيقات لكشف أسبابها.