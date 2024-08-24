الامارات | «صيف دبي» في أيامها الأخيرة: مفاجآت غير عادية كل يوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ العد التنازلي لإسدال الستار على الدورة الأكبر والأكثر تشويقاً من مفاجآت صيف دبي، حيث يتبقى 10 أيام فقط للاستمتاع بالتجارب المبتكرة والمغامرات الممتعة والتخفيضات المذهلة في جميع أنحاء المدينة، حيث تكشف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات حافل بآلاف الأنشطة الجديدة والاستثنائية التي يمكن للجميع استكشافها نهاية هذا الأسبوع.

وتنتظر سكان دبي وزوّارها مفاجآت جديدة وغير عادية كل يوم، بما في ذلك عروض الكوميديا المضحكة، والحفلات الموسيقية المبهرة، وأنشطة اللياقة البدنية في مراكز التسوّق، وتجارب تناول الطعام الفاخرة، وعروض التسوق التي لا يمكن تفويتها، ما يُشكل فرصة مثالية تتيح للجميع الاستمتاع بمفاجآت صيف دبي وقضاء عطلة صيفية لا مثيل لها.

حفلات موسيقية وكوميديا

تقدّم «لافتر فاكتوري» مجموعة جديدة كلياً من العروض الكوميدية نهاية هذا الأسبوع، والتي يشارك فيها أبرز نجوم الكوميديا. ويتعاون النجم جون فوثرجيل، مع الفنان الحائز جوائز عدة نكو ييروود ونجم الكوميديا الشهير في الإمارات مقداد دوهادوالا، للقيام بجولة عروض كوميدية، ويرحب فندق رافلز النخلة دبي اليوم 24 أغسطس بالجماهير للاستماع إلى أجمل أغاني المطربة أديل في إطار الدورة الأحدث من سلسلة حفلات «كاندل لايت».

أول سباق للجري

يمكن لعشاق اللياقة البدنية والعائلات والأصدقاء المشاركة في سباقات الجري التي تستضيفها مراكز التسوق خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يُقام السباق الأول في مول الإمارات يوم 25 أغسطس الجاري ويرحب بالمشاركين من مختلف الأعمار والقدرات ومستويات المهارة، بدءاً من هواة الجري وحتى عشاق اللياقة البدنية. وتنطلق الفعالية في تمام الساعة 6 صباحاً في الطابق العلوي من مركز التسوق، حيث يمكن للمشاركين الاختيار من بين ثلاثة مسارات بطول 2.5 أو 5 أو 10 كيلومترات. وباب التسجيل مفتوح الآن لهذه الفعالية الممتعة عبر الموقع الإلكتروني للسباق.

أسبوع الصيف للمطاعم

يمكن لسكان دبي وزوارها تجربة أفضل وجهات تناول الطعام وأشهر المطاعم في دبي بأسعار لا تقبل المنافسة مع عودة أسبوع الصيف للمطاعم الذي يستمر حتى الأول من سبتمبر. ويمكن لعشاق الطعام بدءاً من نهاية هذا الأسبوع، الانطلاق في مغامرة لتذوق الطعام في ما يزيد على 60 من أفضل وجهات تناول الطعام في دبي، بدءاً من المطاعم الحائزة نجمة ميشلان، وحتى وجهات الطعام المحلية المفضلة لدى الجميع، والتي تقدم قوائم طعام لمدة محدودة تضم أطباقاً حصرية بقيمة استثنائية.

عالم الخيال

تستمر متعة الصيف مع فعالية عالم الخيال من مفاجآت صيف دبي في جميع دور عرض روكسي سينما، حيث يتم عرض الأفلام الكلاسيكية والحديثة. واحتفالاً بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس الجاري، تستضيف سينما روكسي بلاتينوم في دبي هيلز مول عرضاً خاصاً لفيلم «العيد عيدين»، يتضمن جلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية مع الممثلين وطاقم العمل.

وبعيداً عن الشاشة الكبيرة، سيستمتع الصغار بعرض الفنان الترفيهي المفضل في دولة ماجيك فيل، الذي سيقدّم عرضه الفردي الرائع والمملوء بالأغاني والمرح المتواصل، في «دبي هيلز مول». وفي الوقت نفسه، يمكن لعشاق ليغو المشاركة في فعالية ليغولاند المؤقتة التي تقدّم ساعات من المرح والتشويق.

عروض التسوّق

تقدّم تنزيلات موسم الصيف تخفيضات تصل إلى 75% على أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر في مختلف أنحاء دبي، ما يتيح للجميع الحصول على المنتجات الرائدة بأفضل الأسعار. وسيربح أعضاء كلوب أباريل خمسة أضعاف النقاط العادية عند التسوّق لدى العلامات التجارية المشاركة في الفترة لغاية 25 أغسطس.

إقامة فندقية

تقدّم باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر نهاية هذا الأسبوع أكثر من 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في أفضل المطاعم، ومناطق الجذب، والحدائق المائية، ووجهات التجميل واللياقة البدنية وغيرها من الوجهات والتجارب في مختلف أنحاء دبي، وتقدم مفاجآت صيف دبي آلاف العروض الحصرية على تجارب العطلات والضيافة التي لا تُنسى.

• 10 أيام فقط للاستمتاع بالتجارب المبتكرة والمغامرات الممتعة والتخفيضات المذهلة.