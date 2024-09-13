هذا ما يحدث لجسمك عند تناول "قهوة داكنة" يوميا لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

أحمد صلاح يقول إن القهوة مشروب محبوب لدى الكثيرين، وتشتهر بتأثيرها المنبه والمحفز، ولكن ما هي الآثار التي قد تظهر على الجسم عند تناول كوب واحد من القهوة الداكنة يوميًا لمدة شهر؟

الآثار الإيجابية المحتملة عند تناول القهوة الداكنة يوميًا لمدة شهر

1- تحسين المزاج واليقظة

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أنه يحتوي الكافيين في القهوة على تأثير منبه للجهاز العصبي المركزي، مما يساعد على تحسين المزاج واليقظة والتركيز.

2- زيادة الأداء البدني

وتابع من خلال تصريح خاص لمصراوي، قد تساعد القهوة على زيادة الأداء البدني وتحسين القدرة على التحمل خلال التمارين الرياضية.

3- حماية الدماغ

وأشار إلى أن تناول القهوة بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وباركنسون.

4- حماية الكبد

قد تساعد القهوة في حماية الكبد من بعض الأمراض، مثل التليف الكبدي.

5- تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض

ارتبط تناول القهوة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان الكبد وسرطان البروستاتا.

الآثار السلبية المحتملة

وأكمل صلاح:" إن الإفراط في تناول القهوة، خاصة قبل النوم، قد يؤدي إلى الأرق وصعوبة النوم، وقد يزيد الكافيين من الشعور بالقلق والتوتر لدى بعض الأشخاص، ويزيد أيضًا تناول القهوة من ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة الذين يعانون بالفعل من ارتفاع في ضغط الدم، مما تسبب القهوة حرقة المعدة وعسر الهضم لدى بعض الأشخاص.

وأختتم صلاح:" إن التأثير الإيجابي للقهوة يعتمد على الكمية المتناولة، كوب واحد يوميًا بشكل عام يعتبر آمنًا لمعظم الأشخاص الأصحاء، وقد تختلف استجابة كل شخص للقهوة، فابعض الأشخاص قد يكونون أكثر حساسية للكافيين من الآخرين"

اقرأ أيضًا:

"هوس التريند".. شاب يفقد حياته بسبب ثعبان (فيديو)

سبب وفاة إيهاب جلال.. أعراض احذرها تكشف الإصابة بجلطة المخ

لماذا نشعر بالسقوط بشكل مفاجئ أثناء النوم؟.. اعرف السر

دائما في ظهرك.. 4 أبراج فلكية تدعم وتدافع عن المقربين بكل قوة

3 علامات على الفم تنذر بتليف الكبد.. احذرها

5 فوائد غير متوقعة لكوب من عصير البرتقال لصحة الكبد والكلى