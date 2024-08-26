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الامارات | تحذير من مادة موجودة في منتجات طلاء الأظافر

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برلين - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر مختصون في الصحة التجميلية من مادة «هيدروكسي إيثيل ميثاكريلات» الموجودة في منتجات الأظافر مثل طلاء الأظافر أو الشيلاك أو الجل، حيث قد تتسبب هذه المادة المعروفة اختصاراً بـ«HEMA» لدى بعض النساء في حدوث استجابات تحسسية مثل الاحمرار والحكة والتورّم والطفح الجلدي.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أنه ينبغي عند ملاحظة هذه الأعراض التوقف عن استعمال منتج الأظافر مع تنظيف الأظافر جيداً بواسطة الماء والصابون المعتدل، واستشارة الطبيب عند الضرورة للخضوع للرعاية الطبية اللازمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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