الامارات | تحذير من مادة موجودة في منتجات طلاء الأظافر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر مختصون في الصحة التجميلية من مادة «هيدروكسي إيثيل ميثاكريلات» الموجودة في منتجات الأظافر مثل طلاء الأظافر أو الشيلاك أو الجل، حيث قد تتسبب هذه المادة المعروفة اختصاراً بـ«HEMA» لدى بعض النساء في حدوث استجابات تحسسية مثل الاحمرار والحكة والتورّم والطفح الجلدي.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أنه ينبغي عند ملاحظة هذه الأعراض التوقف عن استعمال منتج الأظافر مع تنظيف الأظافر جيداً بواسطة الماء والصابون المعتدل، واستشارة الطبيب عند الضرورة للخضوع للرعاية الطبية اللازمة.