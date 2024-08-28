ملكة جمال مصر إيكوتن 2024.. 20 صورة ومعلومات عن شروق وليد

محمد اسماعيل - القاهرة - في منافسة قوية في، فازت شروق وليد بلقب ملكة جمال مصر إيكوتن 2024، بعد أن تفوقت على عدد كبير من المتسابقات المتميزات.

في حفل تتويج ملكة جمال مصر 2024، تألقت شروق مرتدية فستانًا طويلًا باللون "المارون الممزوج بالأبيض" بقصة "الكاب"، واعتمدت مكياجًا بدرجات النيود، واختارت تسريحة شعر قصير ومموج، مما أكمل إطلالتها بشكل أنيق.

شهد حفل التتويج تألق 23 متسابقة عرضن مواهبهن وجمالهن أمام لجنة التحكيم التي ضمت نخبة من المشاهير، منهم الدكتورة أمل رزق، والفنانة حورية فرغلي، والإعلامية ياسمين الخطيب، وملكة جمال مصر السابقة إلهام وجدي.

في ضوء ذلك، يستعرض موقع "الخليج 365" أبرز 8 معلومات عن شروق وليد، وفقًا لصفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام":

شروق وليد.

من مواليد القاهرة.

تبلغ من العمر 19 عامًا.

يتابعها على صفحتها الشخصية على "إنستجرام" حوالي 2000 متابع.

تعرف نفسها على صفحتها في "إنستجرام" بأنها ملكة جمال البيئة 2024.

حصلت على لقب أفضل 5 في ملكة جمال اللياقة.

نالت أفضل 8 في ملكة جمال الإيكو دريس.

دائمًا ما تخطف شروق وليد الأنظار بجمالها وإطلالتها المتنوعة.