تناول الهرمونات لا يطيل مرحلة الشباب لهذا السبب!

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر الدكتور ألكسندر مياسنيكوف من الاعتماد على الهرمونات البديلة كحل سحري لمشاكل انقطاع الطمث، مشيرًا إلى أن فوائدها محدودة ومخاطرها كبيرة.

ووفقا لما ورد عبر صحيفة فيستي. رو، يقول إن الهرمونات الجنسية مسؤولة عن المظهر الخارجي للمرأة وحالة الأغشية المخاطية وفعلا تحميها من عدة أمراض بما فيها أمراض القلب. ولكن عندما ينقطع الطمث، تبدأ المرأة تشيب و تظهر علامات جفاف الجلد والأغشية المخاطية وتظهر التجاعيد وتتعرض للكسور وهشاشة العظام. ومن أجل تخفيف هذه الأعراض يمكن تناول الأدوية الهرمونية.

ولكن هذه الأدوية لا تحمي من احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، التي احتمال حدوثها يزداد كثيرا بعد انقطاع الطمث. أي أن الضرر من تناول الأدوية الهرمونية يصبح أكبر من فائدتها، حيث يزداد خطر الإصابة بالسرطان أيضا.

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