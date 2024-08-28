ما هو فيروس غرب النيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - "هل سمعت عن إصابة الدكتور أنتوني فاوتشي، أحد أبرز خبراء الأمراض المعدية في العالم، بفيروس غرب النيل؟ هذا الفيروس الذي يهدد صحة الملايين حول العالم، وخاصة خلال فصل الصيف."

في هذا التقرير، سنستكشف كل ما تحتاج لمعرفته عن فيروس غرب النيل، بدءًا من كيفية انتقاله وانتهاءً بكيفية الوقاية منه.

ووفقا لما ورد عبر صحيفة"نيويورك بوست"، إن الفيروس الذي أصاب الدكتور أنتوني فاوتشي83 عاماً، وهو أحد أبرز خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة.

ما هو هذا الفيروس؟

هو مرض مُعدٍ اكتُشف لأول مرة في عام 1937، وسمي على اسم "منطقة غرب النيل" في أوغندا حيث جرى اكتشافه.

ظهر الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى عام 1999، بعد تشخيص مجموعة من الحالات البشرية في نيويورك، لكن "مركز السيطرة على الأمراض" أعلن أن الوضع تحت السيطرة، إذ لم تُسجل في العام 2024، إلا 216 حالة في جميع الولايات الأمريكية.

كيف ينتقل الفيروس؟

ينتقل عن طريق البعوض المصاب، وتحديداً لدغة بعوضة "الكيولكس"، وهو يُصيب البشر والحيوانات أيضاً.

عند العض، تصبح الطيور والخيول المصابة جامحة، ما يعني أنها تحمل الفيروس في دمها ويمكنها نقله إلى البعوض الذي يتغذى عليها.

وتحدث معظم حالات العدوى بين البشر أواخر الصيف، وتبلغ ذروتها بين شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول).

وفي حالات نادرة جداً، ينتقل من شخص لآخر عن طريق نقل الدم، أو زراعة الأعضاء، ومن الأم إلى الجنين أثناء الحمل، ومن الأم إلى الطفل أثناء الولادة أو الرضاعة.

أبرز أعراضه

تظهر أعراض الفيروس على 20% فقط من الحالات التي تُصاب بالعدوى، بمعدل واحد إلى كل 5 أشخاص مصابين، فيما 80% منهم لا تظهر عليهم الأعراض أبداً.

لكن نسبة قليلة من فئة الـ20% المصابين تتدهور أوضاعهم ويحتاجون إلى رعاية طبية خاصة تستوجب دخولهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تظهر الأعراض بعد 3 أيام على الإصابة، وتستمر 14 يوماً من التعرض للسلع، وتشمل: حمى، قشعريرة، صداع، آلام في الجسم، إضافة إلى القيء والإسهال.

أما في ما يتعلق بعلاج الفيروس، فهو حتى تاريخه دون أي علاج أو لقاح محدد، لكن أفضل عمل هو الوقاية، حيث يوصي "مركز السيطرة على الأمراض" باستخدام طارد البعوض، ارتداء ملابس فضفاضة تغطي الذراعين والساقين.

هل فيروس غرب النيل مميت؟

أكدت الاختبارات العلمية أنه في حالات نادرة، حوالى 1 من كل 150، عانوا من مضاعفات خطيرة وأعراض عصبية، بما في ذلك التهاب السحايا والشلل، فيموت 1 من كل 10 أشخاص يصابون بالأعراض الخطيرة.

تزداد المخاطر مع تقدم العمر، وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، مثل فاوتشي، هم الأكثر عرضة للخطر، إضافة إلى المرضى المستعصين ومصابي الأمراض المزمنة.

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