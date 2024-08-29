الامارات | «ملتقى شباب المعرفة» يحفز العاملين في مجال الإبداع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظِّم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «ملتقى شباب المعرفة»، في نسخته الثانية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وذلك يومي الثاني والثالث من سبتمبر المقبل.

ويهدف الملتقى إلى تكريم أصحاب الإنجازات المعرفية، وتشجيع العاملين في مجال المعرفة على مواصلة الإبداع والابتكار، وتحفيز الشباب العربي على توسيع آفاق فكرهم الخلّاق، ويندرج الملتقى ضمن مساعي المؤسَّسة في تمكين الشباب العربي، ودعم مسارات نشر المعرفة، ونقلها ضمن المجتمعات العربية من أجل بناء مجتمع معرفي عالمي، عماده الابتكار والتنمية المستدامة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب: «يمثِّل هذا التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشباب والرياضة في مصر خطوة جديدة نحو إطلاق المزيد من المبادرات المعرفية المشتركة إقليمياً، حيث يشكل الملتقى منصة رائدة لتبادل المعارف والخبرات والأفكار بين الشباب في العالم العربي، وصناعة المزيد من المبدعين القادرين على مواكبة المتغيّرات العالمية في شتى القطاعات، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة في تحقيق نهضة مجتمعاتهم».

وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي، أهمية الجهود المشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في بناء جسور معرفية بين الدول العربية، باعتبار العلم والمعرفة محرك المنافسة العالمي الذي تمتلك فيه الأمم مفاتيح المستقبل.

ويشكل الملتقى محطة جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في مجالات المعرفة والتعليم والتنمية، وتوسيع نطاق تأثيره، ليشمل شريحة أكبر من الشباب في المنطقة، ما يعزز آفاق الابتكار والإبداع، ويسهم في بناء قدراتهم، وتطوير مهاراتهم الشخصية والرقمية، لمواكبة متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.

يذكر أن الدورة الأولى للملتقى تضمنت سلسلة من الجلسات النقاشية والحلقات الحوارية الشبابية، من بينها اللقاءات التحضيرية للاجتماع العربي للقيادات الشابة، بالتعاون مع مركز الشباب العربي، إضافة إلى عقد نقاشات معمقة حول آفاق تقنية «الميتافيرس»، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وجلسة نقاشية مع كوادر شبابية إماراتية حائزة جوائز عالمية، كانت غايتها التعرف إلى التحديات التي تعترض طريق الشباب في بلوغ طموحاتهم، وسبل تجاوزها.