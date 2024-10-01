بمبلغ خيالي.. "براد بيت المزيف" يتسبب في عملية نصب على امرأتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 5 أفراد بتهمة الاحتيال على امرأتين بمبلغ 325 ألف يورو من خلال انتحال شخصية النجم الأمريكي براد بيت.

واتصل المحتالون بالضحايا عبر رسائل البريد الإلكتروني والواتساب وشجعوهم على الاستثمار في مشاريع مختلفة وهمية وغير موجودة، وفق ما كشف موقع "hindustantimes".

واستخدم المجرمون الذين تواصلوا مع النساء عبر صفحة معجبين براد بيت التلاعب العاطفي عليهم لتنفيذ عملية الاحتيال الخاصة بهم.

وقاموا بدراسة دقيقة لضحاياهم وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكشفت السلطات الإسبانية أن المحتالين كانوا يستهدفون النساء اللاتي يعانين من أزمات عاطفية ومشكلات شخصية.

وقالت الشرطة الإسبانية: "للاحتيال على الضحايا جمع المجرمون معلومات عن حياتهم الشخصية وقاموا بعمل ملف شخصي لهم، وبالتالي اكتشفوا أن كلتا المرأتين يعانين من فراغ عاطفي وفي حالة من الاكتئاب".

وتعرضت إحدى الضحايا من منطقة الأندلس الجنوبية للاحتيال بمبلغ 175 ألف يورو، أما الضحية الثانية خسرت 150 ألف يورو.

وبعد التحقيقات اعتقلت الشرطة الإسبانية عددا من الأشخاص في الأندلس واقتحمت عدة منازل وخلال ذلك صادرت الشرطة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وبطاقات مصرفية ومذكرات تحتوي على عبارات تستخدم لخداع الضحايا.

ولحسن الحظ، تمكنت السلطات من استرداد 85 ألف يورو

وهذه الحالة ليست الأولى، ففي شهر يناير وقعت امرأة تبلغ من العمر 63 عاما ضحية لعملية احتيال مماثلة شارك فيها محتالون انتحلوا صفة النجم كيفن كوستنر.

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