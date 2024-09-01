تجنبها فورا.. أطعمة ترفع نسبة الكوليسترول وتهدد القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مشكلة صحية خطيرة لا يجب تجاهلها لأنها قد تسبب السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول في الدم، والنظام الغذائي هو أحدها.

على وجه التحديد، تناول الكثير من الدهون المشبعة يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول في الدم.

ولهذا السبب من المهم بن يتناول الرجال 30 جرامًا فقط من الدهون المشبعة، بينما تتناول النساء 20 جرامًا والأطفال أقل من ذلك.

الطريقة الرئيسية للتعامل مع مستويات الكوليسترول في الدم هي تقليل كمية الدهون المشبعة التي تستهلكها.

ولا يزال بإمكانك تناول الأطعمة التي تحتوي على نوع صحي من الدهون يسمى الدهون غير المشبعة، تحقق من الملصقات الموجودة على الأطعمة لمعرفة نوع الدهون الموجودة فيها.

ولكن ما الذي يجب علينا تجنبه بالضبط؟

حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من ثلاثة أطعمة شائعة، غنية بالدهون المشبعة، والتي يجب علينا التقليل من تناولها للحفاظ على مستويات الكوليسترول في أجسامنا منخفضة وحماية قلوبنا.

وهي عبارة عن اللحوم الحمراء والمصنعة بما في ذلك لحم البقر ولحم الضأن، وذلك لأن النسبة الأكبر من الدهون المشبعة التي نتناولها تأتي من هذا النوع من الطعام، وإذا تم استخدامها في فطيرة أو عجينة فإن المعجنات ستضيف المزيد من الدهون المشبعة.

تحتوي هذه اللحوم عادةً على نسبة أعلى من الدهون المشبعة مقارنة بالدجاج أو الديك الرومي منزوع الجلد.

وللحد من تناول الدهون المشبعة، تقول مؤسسة القلب البريطانية، إنه يمكنك تقليل الدهون المشبعة في نظامك الغذائي عن طريق اختيار قطع اللحم الخالية من الدهون، واللحوم المفرومة الخالية من الدهون أو قليلة الدهون للغاية، والتحول من اللحوم الحمراء إلى الدجاج أو الأسماك أو البروتين النباتي (مثل الفاصوليا أو العدس) بدلاً من ذلك.

تشمل المصادر الأخرى للدهون المشبعة التي يجب تجنبها ما يلي:

الزبدة والسمن

الكريمة والجبن الصلب، مثل جبن الشيدر

الكعك والبسكويت

الأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل.

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن مستويات الكوليسترول لديك، فيجب عليك التحدث إلى طبيب.

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