5 أعراض تظهر بعد تناول الطعام تشير إلى إصابتك بالقولون العصبي

محمد اسماعيل - القاهرة - عندما نعاني من القولون العصبي، تصبح حركة الأمعاء غير منتظمة، مما يؤدي إلى زيادة في الغازات وحركة السوائل والأطعمة داخل الأمعاء، وهذه الحركة الزائدة هي السبب وراء الأصوات التي تسمعها في بطنك.

وفقًا لموقع "مايو كلينك" المتخصص في الصحة، فإن متلازمة القولون المتهيج هي من الاضطرابات الشائعة التي تصيب المعدة والأمعاء، ويُعرفان معًا باسم السبيل المعدي المعوي.

بالإضافة إلى أصوات البطن ليلاً، هناك عدة أعراض أخرى قد تشير إلى الإصابة بالقولون العصبي:

ألم البطن والتشنجات: قد تشعر بتشنجات في البطن قبل النوم مباشرة أو بعد تناول الطعام.

الإسهال والإمساك: قد تواجه تغييرات في عادات التبرز، حيث يمكن أن تتناوب بين الإسهال والإمساك.

الانتفاخ.

الغازات الزائدة.

الأرق واضطرابات النوم.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، يجب عليك استشارة الطبيب المختص فورًا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج المناسب.

عوامل تزيد من حالة القولون العصبي:

التوتر والقلق.

النظام الغذائي غير الصحي.

عدم انتظام مواعيد النوم.

تشمل أعراض المرض تقلصات وألم في البطن، انتفاخ، غازات، إسهال أو إمساك أو كلاهما.

تتطلب متلازمة القولون المتهيج علاجًا طويل المدى، حيث إنها حالة مرضية مزمنة.

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