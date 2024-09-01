4 أعراض تكشف إصابة طفلك بجدري القرود - احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل فيروس جدري القرود إثارة القلق بين الناس بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أنه يشكل حالة طوارئ صحية.

وجدري القرود هو مرض فيروس جدري القردة، يمكن أن يتسبب في حدوث طفح جلدي مؤلم وتضخم للغدد الليمفاوية حمى، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتنتقل العدوى من الاتصال الوثيق بمصاب، وخاصة عن طريق تلامس الجلد، أو التنفس القريب، أو رذاذ التنفس.

وتستمر الأعراض عادةً لمدة تتراوح من أسبوعين إلى 4 أسابيع، ولكنها قد تستمر لفترة أطول لدى شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة.

لكن ما هي أعراض المرض عند الأطفال؟

لا تختلف أعراض المرض بين الكبار والأطفال، لكن شدة المرض تختلف من خص لآخر، وتشمل:

ارتفاع درجة الحرارة

صداع

آلام عضلية

ظهور تعب عام

تتطور الأعراض لتشمل طفحًا جلديًا، وعادةً ما يكون الطفح الجلدي على شكل بقع حمراء، ثم تتحول إلى حويصلات مملوءة بالسوائل.

طرق الوقاية

غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد لمس أي أسطح

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس

غسل الخضروات والفواكه جيدا

تنظيف الأواني الخاصة بطهي الطعام جيدا، والحفاظ على النظافة الشخصية.

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