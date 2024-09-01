"السم الأبيض".. مكون غذائي عدو خفي يدمر جسمك دون علمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الملح عنصرا أساسيا في العديد من الأكلات، لكن النقيض الآخر الإفراط في هذا المكون قد يكون السبب وراء العديد من المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثيرون، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى والقلب، وفقا لموقعي "webmd" و"healthline".

ارتفاع ضغط الدم

عندما نتناول كميات كبيرة من الملح، فإن الكلى تعمل بجد للتخلص من الصوديوم الزائد، هذا الجهد المستمر يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم وزيادة الضغط على الشرايين والأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

أمراض القلب

يرتبط ارتفاع ضغط الدم بأمراض القلب، فالإجهاد المستمر على القلب بسبب ارتفاع الضغط يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أمراض الكلى

الكلى هي المسؤولة عن تصفية الدم والتخلص من الفضلات، والإفراط في تناول الملح يضع ضغطا كبيرا على الكلى ويؤدي إلى تلفها على المدى الطويل.

هشاشة العظام

يُسهم الملح في زيادة فقدان الكالسيوم من الجسم، ما يضعف العظام ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

اضطرابات الجهاز الهضمي

يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى الجفاف، ما يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال والغثيان.

زيادة الوزن

الإفراط في تناول الملح يحفز الشهية ويزيد من الرغبة في تناول الطعام، ما يسبب زيادة الوزن والسمنة.

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