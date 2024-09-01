أعراض تكشف إصابتك بمرض خطير في الدماغ- لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الدماغ هو مرض خبيث يهدد حياة المصابين به، ويظهر هذا المرض بصورة خفية في البداية، ولكن مع تطوره تظهر أعراض واضحة تدل عليه.

وفقا لموقع "clevelandclinic" إليك أهم الأعراض التي تشير إلى الإصابة بسرطان الدماغ، وكيف يمكن اكتشافه مبكرا.

ما هو ورم المخ؟

ورم المخ هو نمو غير طبيعي للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه، ويكون هذا النمو حميدا أو خبيثا.

أنواع أورام المخ

الأورام الأولية: تتكون هذه الأورام داخل الدماغ نفسه.

الأورام الثانوية أو النقيلية: تنتشر هذه الأورام إلى الدماغ من مكان آخر في الجسم، مثل الرئة أو الثدي.

أعراض ورم المخ

أعراض ورم المخ

تختلف العلامات التحذيرية باختلاف حجمه وموقعه ونوعه، وتشمل هذه الأعراض:

صداع مصحوبا بالغثيان والقيء.

نوبات صرع بسبب تهيج خلايا الدماغ.

مشكلات في الرؤية.

ضعف في أحد جانبي الجسم أو في وجه أو ذراع أو ساق.

التعب.

صعوبة التركيز.

تغييرات في المزاج.

فقدان الذاكرة.

مشكلات في الكلام أو البلع.

دوخة وفقدان التوازن.

أسباب ورم المخ

أورام المخ تتطور عندما تتلف جينات معينة في كروموسومات الخلية وتتوقف عن العمل بشكل صحيح.

عندما يحدث خلل في هذه الجينات، تبدأ الخلية في التكاثر بشكل غير طبيعي، مكونة بذلك كتلة غير طبيعية تسمى الورم داخل الدماغ.

مضاعفات سرطان المخ

إذا تطور الورم بالقرب من أجزاء من المخ تتحكم في الوظائف الحيوية، يتسبب في ظهور أعراض، مثل:

الضعف.

صعوبة في المشي.

مشكلات في التوازن.

فقدان جزئي أو كامل للرؤية.

صعوبة في فهم اللغة أو استخدامها.

مشكلات الذاكرة.

تدمير أنسجة المخ السليمة.

زيادة الضغط داخل الجمجمة.

تراكم السوائل في الدماغ.

نزيف في المخ .

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