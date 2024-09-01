الامارات | لص يهوى المطالعة ينسى أنه في عملية سرقة وينشغل بالقراءة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقي القبض على لص اقتحم شقة في روما (إيطاليا) ليلة الثلاثاء الماضي بعدما نسي نفسه وهو يطالع كتابا عن الأساطير اليونانية في منتصف السرقة.

وتمكن الرجل الإيطالي البالغ من العمر 38 عامًا من الوصول إلى مبنى في منطقة ديلا فيتوريا من الشرفة، فتسلل إلى غرفة نوم صاحب المنزل، لكن انتباهه تشتت بعد رؤية كتاب على الطاولة بجانب السرير.

وقبل أن ينتبه لنفسه وجد نفسه مستغرقا في تصفح الكتاب، قبل أن يستيقظ مالك العقار، وهو رجل يبلغ من العمر 71 عامًا، ويواجه اللص الذي قيل إنه كان جالسًا على سرير مستغرقًا في الكتاب.

وحاول اللص الهروب من نفس الشرفة وفقا لما يذكره موقع "روما اليوم" لكن الشرطة التي وصلت بعد أن اتصل بها المالك ألقت القبض عليه. وعثرت الشرطة على حقيبة ملابس فاخرة بحوزة الرجل، ربما سُرقت في وقت سابق من تلك الليلة من منزل آخر.

وقال الموقع الإخباري أن الكتاب المذكور، هو "الإلياذة عند غروب الشمس " لجيوفاني نوتشي الذي يتناول الإلياذة من وجهة نظر آلهة الإغريق مع تسليط الضوء على القوة التفسيرية للعمل الملحمي لفهم الأحداث الجارية.