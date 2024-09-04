جورجينا تتعرض لموقف طريف في شوارع البندقية ( فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي ولاعب فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو، بإطلالة جريئة قبل استعدادها لحضور مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ 81، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية".

وارتدت توب أسود قصير نسقته مع بنطلون قصير فوق الركبة من نفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما واختارت تسريحة شعر منسدلا على الجانبين، ما زادها جمالا وأناقة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عال، وحقيبة يد جلدية سوداء منقوشة، بالإضافة إلى قبعة رأس ونظارة شمسية أنيقة.

كما زينت إطلالتها بارتداء بمجموعة من المجوهرات الذهبية الراقية.

ولكن لم تكن إطلالة جورجينا هي الحدث الوحيد الذي لفت الأنظار، فقد ظهرت في مقطع فيديو وهي تتفاعل مع موقف طريف ومفاجئ، حيث اقتربت منها نحلة أثناء محاولتها ركوب القارب المائي، ما أثار دهشتها وقلقها.

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