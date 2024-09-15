النصر يُعلن تعرض كريستيانو رونالدو لـ "عدوى فيروسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي النصر السعودي تعرض نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لوعكة صحية (عدوى فيروسية).

وأوضح نادي النصر، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، أن طبيب النادي أوصى بحاجة اللاعب إلى الراحة وعدم مرافقة بعثة الفريق إلى العراق.

وتغادر بعثة فريق النصر مساء اليوم الأحد إلى دولة العراق لمواجهة فريق الشرطة العراقي يوم غد الإثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

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