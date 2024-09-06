هل يساعد البخور على التخلص من الحسد والعين في المنزل؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البخور من أقدم المواد المستخدمة لإضفاء لمسة من الهدوء والاسترخاء في المنزل، وتحسين الحالة المزاجية وتخفيف التوتر، لكن هل يمتلك القدرة على طرد الحسد والعين، كما يظن الكثيرون؟

في هذا الصدد، أشارت خبيرة طاقة المكان حنان زينال أن البخور يؤدي دورا مهما في كسر طاقة الحسد، وذلك بفضل خصائصه التي تساعد على تطهير المكان من الطاقة السلبية واستبدالها بطاقة إيجابية.

أنواع البخور وفوائده

وتابعت خلال استضافتها ببرنامج "هو وهي" الذي تقدمه الإعلامية رضوي الشرييني، والمُذاع على قناة "سي بي سفرة" أن هناك عدة أنواع للبخور يساعد على تحقيق هذا الأمر، وتشمل:

بخور اللبان العدني والدكر

يُعرف هذان النوعان بقدرتهما على علاج الحسد وضيق التنفس، بالإضافة إلى جلب الرزق والخير إلى المنزل.

بخور المستكة

يعمل هذا النوع على طرد الطاقة السلبية والتخلص من المشكلات الزوجية، كما أنه يساعد في علاج الحسد.

بخور ورق اللورا

استخدام هذا البخور يساعد على التخلص من الضغوطات والحزن والضيق، بالإضافة إلى، استعادة الهدوء النفسي.

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