يسيطر على السكر ويضبط الضغط.. تناول هذا المشروب السحري في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لتناول بعض المشروبات في الصباح أن تفعل العجب بجسمك، من السيطرة على نسبة السكر في الدم وضبط ضغط الدم.

ماء الزنجبيل والسكر

وبحسب تايمز أوف إنديا، فإن تناول ماء الزنجبيل أول شيء في الصباح يمكن أن يساعد في ضبط نسبة السكر في الدم.

ماء الزنجبيل والضغط

كما أن تناول ماء الزنجبيل يساعد أيضا في إدارة ضغط الدم، ويمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية، ويعزز مستويات الكوليسترول HDL (البروتين الدهني عالي الكثافة) مع خفض LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة).

فوائد أخرى

ماء الزنجبيل يعزز الشعور بالشبع

ماء الزنجبيل يحرق دهون البطن

ماء الزنجبيل يمنع احتباس السوائل

ماء الزنجبيل يحسن الهضم.

اقرأ أيضًا:

طبيب يكشف عن 4 فئات ممنوعة من تناول العسل الأسود

هتقوي قلبك.. الكشف عن 4 فواكه تخفض الكوليسترول الضار بالجسم

طبيب يحذر .. الإفراط في تناول اللحوم يصيبك بهذا المرض

هذا ما يحدث للسكر في جسمك عند تجاهل وجبة الإفطار.. لن تتوقع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حليب"البقر"على معدة فارغة؟