رجل يشتري منزل جديد اكتشف مفاجأة صادمة.. لن تتوقعها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عاش رجل من نيويورك تجربة مروعة في المنزل الذي اشتراه للعيش فيه، ما ترك الناس في حالة صدمة بعد سماعهم عن الحادث.

وروى الشخص الذي شارك قصته على منصة التواصل الاجتماعي "ريديت" باسم "AllThatIsInteresting" أنه انتقل إلى نيويورك واشترى عقارا ولكن اكتشف أثناء التنظيف حجر قبر مدفونا تحت طبقة سميكة من الأوراق.

وأثار هذا الاكتشاف المزعج سلسلة من الأفكار المزعجة في ذهن الرجل، وفق ما كشف موقع "news18".

وفي منشوره على ريديت ذكر أن حجر القبر الذي يحمل اسم "C. Stadtmiller 1872-1938"، يقع على بعد سبعة أقدام فقط (أكثر من 2 متر) من باب غرفة نومه.

ولكن بعد إجراء مزيد من التحقيقات، تبين أن حجر القبر الذي يعود تاريخه إلى ما قبل بناء العقار الذي بني حوالي عام 1958 قد سُرق.

كما بحث صاحب المنزل في التاريخ المنقوش على الحجر واكتشف أن "C. Stadtmiller" يشير إلى "كارولين ستادتميلر" التي دفنت في مقبرة الكنيسة الميثودية الأولى في نيويورك عن عمر يناهز 65 عاما.

وبالرغم من محاولاته لإعادة حجر القبر إلى مكانه الصحيح، واجه صاحب المنزل عقبات كبيرة.

وتساءل أحد الأشخاص عما إذا كان الملاك السابقون قد أبلغوه عن القبر قبل البيع، بينما اقترح آخر أنه قد يكون شاهد قبر مؤقت.

وأثار هذا الاكتشاف الغريب فضول السكان القريبين وقلقهم.

Found a tombstone on my property of my new house I just bought. What do I do now?

byu/Low_Asparagus9273 inAllThatIsInteresting

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